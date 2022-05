Emmener son chat en vacances, est-ce une bonne idée ? Les solutions pour ne pas perturber ses habitudes

Cage, repaires, sorties,… Bénédicte Flament, vétérinaire, liste les points d’attention si vous ne comptez pas vous séparer de votre animal lors de vos vacances.

Les vacances approchent et se pose avec elles une question qui taraude parfois les familles : faut-il emporter son chat dans ses bagages lors d’un séjour prolongé ?

"Cela dépend de l’historique de votre chat, de ce qu’il aura vécu dans son plus jeune âge" nuance d’emblée Bénédicte Flament. Si rentrer dans une voiture et changer régulièrement d’environnement est devenu une routine pour votre animal, il n’y a pas de problème. Si le chat n’a jamais eu ses habitudes perturbées, la situation pourrait poser problème précise la vétérinaire : "Autant le chien sera content de vous accompagner en vacances, de vivre et de découvrir des expériences nouvelles, autant le chat est un animal beaucoup plus attaché à ses habitudes, son environnement, qui n’aime pas trop qu’on le dérange, qui peut même être stressé quand on le change d’environnement parce qu’il doit reprendre ses repaires ailleurs".

► Dans le cas d’un long week-end en vacances, il vaut mieux trouver une solution de garde qui ne déstabilisera pas le félin.

► Si les vacances durent plus longtemps et que votre compagnon à quatre pattes est accoutumé aux changements, que faut-il prévoir pour qu’il passe des vacances aussi paisibles que les vôtres ?