Emmené par un Deniz Undav des grands soirs, l'Union terrasse OHL (1-4)

L'Union Saint-Gilloise a (un peu) douté en début de partie mais a pu compter sur un Deniz Undav des grands soirs pour s'imposer 1-4 sur la pelouse d'OHL ce vendredi à l'occasion de la 31e journée de Pro League. Menés (1-0), les Unionistes ont plié la rencontre en l'espace de 15 minutes en début de seconde période. En l'absence de Dante Vanzeir, suspendu, Undav s'est offert un joli triplé (27e, 48e et 62e) dont un nouveau but qui devrait faire le tour des réseaux sociaux dans les prochaines heures.

Dès la 8e minute, OHL obtenait un penalty à la suite d'une grossière erreur d'Ismaël Kandouss. Le défenseur sautait avec le bras en l'air et touchait le ballon de la main. Siebe Schrijvers s'avançait pour tirer et voyait sa frappe être repoussée par Moris (10e). Cependant, Monsieur Lardot offrait une seconde chance à l'ancien Brugeois pour un mauvais positionnement du dernier rempart de l'Union. Schrijvers ne s'en laissait pas conter et envoyait le cuir dans la lucarne pour inscrire son quatrième but de la saison (11e, 1-0).

Sur un corner, les Unionistes passaient tout près de l'égalisation lorsque le ballon traversait la défense et atterrissait chez Kacper Kozlowski, dont la reprise filait de peu à côté (23e).

Après Courtrai la semaine dernière, l'inévitable Deniz Undav gratifiait le public de Den Dreef d'un nouveau magnifique but en reprenant en un temps un centre de Lazare dans le rectangle (27e, 1-1). La volée de l'Allemand ne laissait aucune chance à Runar Runarsson et l'attaquant plantait là sa 22e rose de la saison.

L'Union prenait légèrement le jeu à son compte, mais, en contre-attaque, Xavier Mercier décochait une frappe qui venait s'écraser sur la barre transversale de l'Union (41e).

Dès l'entame de la deuxième période, Undav anticipait la sortie du gardien louvaniste sur un centre de Teddy Teuma et coupait la trajectoire du ballon du bout du pied (48e, 1-2). Il mettait les hommes de Felice Mazzu aux commandes grâce à son 23e but.

Dix minutes plus tard, de passeur, Teuma se muait en buteur. Le Maltais récupérait le ballon avant de partir dans un slalom ponctué d'un ballon placé dans le petit filet de Runarsson (58e, 1-3).

Dans la foulée, l'assistance vidéo accordait un penalty aux Bruxellois pour une poussée de Chakla sur Kozlowski sur la ligne du grand rectangle. Undav ne ratait pas l'occasion de s'offrir le premier triplé de sa saison (62e, 1-4) et de prendre le large au classement des buteurs (24 contre 22 pour Michaël Frey de l'Antwerp).

Grâce à cette 22e victoire de la saison, les Bruxellois, avec 70 points, prennent temporairement dix longueurs d'avance sur le FC Bruges en tête du championnat. Les hommes de Felice Mazzu seront assurés de terminer la phase classique à la première place si les Blauw en Zwart ne s'imposent pas à Ostende samedi. Les Louvanistes, quant à eux, enregistrent une troisième défaite sur les quatre dernières journées et marquent le pas. Ils occupent, pour l'instant, le dixième rang avec 40 unités.