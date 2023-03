Emmanuelle Nicot et Dalva : "Je voulais être la plus juste dans ce que je racontais"

Pour son premier long-métrage, la réalisatrice Emmanuelle Nicot n’a décidément pas choisi la facilité. Mais elle aborde les thèmes de l’inceste et de la reconstruction avec tact et sensibilité, et surtout, se révèle une excellente directrice d’acteurs : la jeune Zelda Samson crève l’écran dans ce rôle complexe, et Alexis Manenti est parfait dans celui de l’éducateur (Il était déjà impressionnant en flic ripou dans "Les misérables").

Enfin, il faut pointer la participation marquante de Jean-Louis Coulloc’h (vu dans "L’amant de Lady Chatterley" face à Marina Hands) dans le rôle troublant du père de Dalva. Car c’est une autre des qualités du film de Nicot : elle n’esquive aucun aspect du drame qu’elle dépeint, et met en scène l’audition du père dans une scène mémorable. "Dalva" est un personnage et un film qu’on n’oublie pas ; c’est toujours très bon signe.