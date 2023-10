Emmanuel Nashon, ancien ambassadeur d’Israël en Belgique : "De même que nous avons su surmonter toutes les tragédies passées, nous saurons surmonter aussi cette tragédie"

D’emblée Emmanuel Nashon souligne qu’Israël considère que ces actes déclenchés samedi matin, sont une déclaration de guerre de la part du Hamas où les morts n’ont pas tous la même valeur. "Le bilan est dramatique et je crois d’ailleurs que ce n’est pas utile et ça ne reflète pas la réalité que d’essayer d’établir une espèce d’équivalence entre ce qui se passe du côté israélien et du côté palestinien. Nous avons été attaqués sans aucune provocation samedi matin par des terroristes du Hamas qui ont pénétré en territoire israélien, qui ont massacré à peu près 700 Israéliens. Des civils, des femmes, des enfants, des vieilles personnes, des jeunes qui faisaient la fête pas loin de la frontière. Donc à peu près 700 personnes ont été massacrées et d’autre part une centaine ou à peu près entre 100 et 150 personnes a été prise en otage et se trouve maintenant en territoire de la bande de Gaza. Donc c’est une attaque sans aucune raison. Nous considérons que c’est une guerre, en fait, que c’est une déclaration de guerre. Et nous sommes en situation de guerre et de fait, nous luttons maintenant pour nous assurer qu’il n’y ait plus de terroristes du Hamas sur le territoire israélien et pour porter cette guerre dans la bande de Gaza. Le but, et nous ne le cachons pas, nous l’avons dit très clairement, le but étant la destruction de cette organisation terroriste. C’est une organisation meurtrière, assassine dont le seul but est la destruction de l’Etat d’Israël."