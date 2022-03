Emmanuel Macron va annoncer sa candidature ce jeudi soir dans une "Lettre aux Français"

Dans une "Lettre aux Français" qui sera mise en ligne ce jeudi soir, Emmanuel Macron compte annoncer sa candidature à l'élection présidentielle française. La nouvelle provient de son équipe de campagne et confirme les informations de publiées par plusieurs médias. Mobilisé par la guerre en Ukraine, le chef de l'État aura attendu le dernier moment pour officialiser sa candidature à un second mandat, que les candidats doivent formaliser avant vendredi 18 heures.

A 38 jours du premier tour, Emmanuel Macron va ainsi devenir officiellement président-candidat et pourra donner le coup d'envoi à une campagne perturbée par le conflit et qui sera l'une des plus courtes jamais effectuée par un président sortant.