Emmanuel Macron peut-il vraiment perdre les législatives ? "Difficile à envisager" pour Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille

"C’est sûr qu’une bonne partie des gens qui ont voté Emmanuel Macron et qui lui ont permis de gagner largement ne sont pas des macroniens, des pro-Emmanuel Macron. Ce qui veut dire qu’il gagne, c’est sûr, mais que les choses ne sont pas terminées. Il va y avoir à la fois les élections législatives et puis cinq ans de mandat qui vont débuter, sans doute de façon un peu tendue. Hier soir, il y a déjà eu des manifestations de militants d’extrême gauche. Donc je pense qu’effectivement, Macron gagne moins bien qu’en 2017. Et puis les ennuis commencent pour lui aussi, parce que le pays n’est pas dans un très très bon état général."

Macron doit donc agir vite sur la santé, le pouvoir d’achat, l’école, l’écologie ?

"Il faut qu’il agisse relativement vite. Mais en même temps, il y a les élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. Donc d’ici là, on peut faire l’hypothèse qu’il n’agira pas tant que cela, sauf peut-être des mesures autour du pouvoir d’achat qui seront des mesures qui l’aideront peut-être à lâcher du lest financièrement qui lui permettront de gagner les législatives. Mais en tout cas, il ne fera pas grand-chose. On peut penser que les réformes structurelles, et notamment les retraites qui risquent quand même d’agiter beaucoup de pays se mettront en place à partir de la rentrée de septembre."

Emmanuel Macron et son camp peuvent-ils vraiment perdre ces législatives ?

"C’est difficile à envisager. En réalité, on peut comprendre que Jean-Luc Mélenchon et son équipe aient trouvé cette idée d’un Mélenchon Premier ministre pour remobiliser leur électorat qui est très déçu. Ils ont failli être au deuxième tour pour 420 000 voix. Mais en 2017, l’électorat de Mélenchon et l’électorat de Le Pen s’étaient très largement démobilisés aux législatives. On était monté à 50% d’abstention et c’était plutôt l’électorat de la majorité présidentielle qui s’était mobilisée. Moi, je ne vois pas comment la majorité présidentielle pourrait se démobiliser. En revanche, ce qui va se passer par rapport à 2017, c’est très probablement une majorité présidentielle plurielle. En 2017, En Marche avait eu la majorité absolue seule. Cette fois-ci, il y a une galaxie de petits mouvements donc on risque d’avoir une espèce de gouvernement quatrième République, c’est-à-dire fragmentée, avec cinq ou six composantes. Un peu à la belge."