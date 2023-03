Emmanuel Macron ne confesse qu’une erreur dans le dossier des retraites : "Celle de ne pas réussir à convaincre"

En France, la réforme des retraites constitue une épine dans le pied d’Emmanuel Macron pour son second quinquennat à la présidence de République. Depuis 1971, le système des retraites a déjà fait l’objet d’une dizaine de projets. En 2019, une refonte profonde était proposée, qui devait remplacer les régimes parfois très différents appliqués par les 42 caisses de retraite par un système plus simple, plus juste et plus susceptible de s’adapter aux changements de la société.

En mars 2020, dans le cadre des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, le président Macron annonce la suspension de cette réforme, qui avait rencontré une forte opposition de la part des syndicats et des professionnels qui auraient été touchés par ce projet.