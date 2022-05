450 invités, 21 coups de canons : suivez en direct la cérémonie d'investiture du président français Emmanuel Macron

Au cours d’une sobre cérémonie d’une heure et demie dans l’Elysée, le président Emmanuel Macron a été investi président samedi pour un second mandat de cinq ans, dont les défis s'annoncent nombreux, de la réduction de la fracture sociale aux contrecoups de la guerre en Ukraine.

Peu après 11 heure, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a proclamé les résultats officiels de l'élection présidentielle, devant 450 invités, sous les ors de la salle des fêtes de l'Elysée. Emmanuel Macron a ensuite signé le procès-verbal d'investiture, ouvrant la voie à son nouveau quinquennat.

Emmanuel Macron a appelé à "agir sans relâche" pour que la France devienne "une nation plus indépendante" et pour "construire nos réponses française et européenne aux défis de notre siècle", au cours de son discours de la cérémonie d'investiture pour son second mandat samedi à l'Elysée.

Pour cela, le chef d'Etat a affiché, dans son allocution d'une dizaine de minutes, son ambition de présider avec "une nouvelle méthode" en "planifiant, en réformant, en associant" les Français. Il a fait le "serment de léguer une planète plus vivable et "une France plus forte".

L’Elysée a respecté le protocole suivi par les présidents François Mitterrand et Jacques Chirac lors de leurs réélections, avec ses grandes étapes : réception dans la salle des fêtes, proclamation des résultats par le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, discours, canonnade aux Invalides, revue des troupes dans le jardin. Sans sortie dans la cour d’honneur, ni sur les Champs-Elysées, ni à l’Hôtel de Ville de Paris.

Un évènement plus sobre qu’en 2017

L’événement a été beaucoup moins spectaculaire que l’investiture du 14 mai 2017, lorsque des centaines de journalistes et d’invités guettaient dans la cour d’honneur, et jusque sur les toits, l’arrivée du jeune président de 39 ans sur le long tapis rouge et le départ de son prédécesseur François Hollande dans la foulée.