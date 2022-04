Emmanuel Macron est réélu président de la République française avec 58,2% des voix

Le président français Emmanuel Macron a été réélu dimanche pour un second mandat en battant sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen, selon les premières estimations d'instituts de sondage.

Emmanuel Macron, centriste libéral, a remporté entre 57,6% et 58,2% des voix, devant la candidate du Rassemblement national, créditée de 41,8% à 42,4% des suffrages, selon ces estimations. Le taux d'abstention s'élève quant à lui entre 27,8% et 29,8%.

Ses positions clivantes sur certains sujets et son exercice vertical du pouvoir ont pourtant heurté une partie des Français, jugeant Emmanuel Macron déconnecté de leurs réalités, mais sur le plan international, sa ténacité et son volontarisme ont fait avancer des sujets mémoriels et des enjeux européens.

"Le président caméléon", comme l’a qualifié le quotidien Le Monde, a changé, adapté sa politique durant cinq ans de pouvoir, en bousculant et décontenançant les Français, qui l’ont souvent taxé d’arrogance.