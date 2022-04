Emmanuel Macron est-il le président le plus "mal élu" de la 5ème république ?

Moins de 2/3 des français ont exprimé un vote valablement pris en compte, ce dimanche. 28% ne se sont pas rendu aux urnes et 6% se sont rendus au bureau de vote mais sans exprimer de vote pour l'un des deux candidats.

Et si l’on tient compte de l'abstention et des votes blancs?

Prenons alors cette donne en compte pour évaluer les résultats de ce second tour. Là où Emmanuel Macron engrange 58,5% des votes exprimés, il ne récolte le soutien que de 38,5% des électeurs inscrits. Son adversaire, Marine Le Pen, créditée de 41,5% des votes exprimés, n'engrange le soutien que de 27,2% des électeurs inscrits. Si l'abstention était une candidate, elle arriverait deuxième de l'élection, devant Marine Le Pen.

Cela fait-il pour autant d'Emmanuel Macron le président le plus mal élu de la 5ème république? Non, mais de justesse. Seul Georges Pompidou a fait moins bien qu'Emmanuel Macron, en 1969, dans une élection tout à fait particulière : un an après Mai 68 et où la présence de deux candidats de droite avait démobilisé une bonne partie de la gauche.

Ceci dit, en 2012, François Hollande ne gagne qu'avec 39% des inscrits, à peine un fifrelin de plus qu'Emmanuel Macron, ce dimanche. Et puis, c'est intéressant à noter, à part lors du scrutin-traumatisme de 2002 (et le face à face entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac) aucun président élu n'a réussi à atteindre un score de 50% des inscrits depuis l'inauguration de la 5ème république, en 1965.

Plus de détails dans la chronique video ci-dessus, extrait de Déclic votre talk info, chaque soir à 17H sur La Première et à 19H sur La Trois.