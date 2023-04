Emmanuel Macron en visite d'État aux Pays-Bas

Emmanuel Macron a entamé mardi une visite d'État de deux jours aux Pays-Bas, la première d'un président français dans ce pays depuis 23 ans. Elle sera largement axée sur l'Europe et devrait être l'occasion de clarifier ses propos controversés tenus en Chine.

Le président, tout juste revenu de Pékin, ainsi que son épouse Brigitte ont été accueillis avec les honneurs militaires et hymnes nationaux au Palais Royal d'Amsterdam par le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima.

Après une réception suivie d'un déjeuner privé, le couple royal néerlandais donnera mardi un dîner d'État en leur honneur, avec parmi les hôtes de marque le chanteur Dave, d'origine néerlandaise et très populaire en France, et le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, les deux pays partageant la même passion pour le cyclisme et la Grande boucle.

Comme en Chine la semaine dernière, la crise des retraites est omniprésente à l'arrière-plan de cette visite, à l'avant-veille d'une nouvelle journée de mobilisation en France et à trois jours d'un avis crucial du Conseil constitutionnel sur le texte et l'avenir de la réforme.

Cette visite d'État signe le rapprochement des deux pays depuis le Brexit qui a rebattu les cartes au sein de l'Union. Les Pays-Bas ont alors perdu un allié traditionnel sur la scène européenne qui les a conduits à diversifier leurs coopérations.

De son côté, Emmanuel Macron a renforcé les liens avec d'autres capitales, notamment Rome et Madrid, au-delà de l'axe traditionnel Paris-Berlin. Il a aussi construit une bonne relation personnelle avec le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Point fort de cette première journée, Emmanuel Macron prononcera un discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Europe.