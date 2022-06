Emmanuel Dekoninck présente sa première saison au Théâtre Jean Vilar

Le Théâtre Jean Vilar est en travaux, mais n'est pas en vacances. Emmanuel Dekoninck le nouveau directeur, a présenté sa première saison 2022-2023, avec des spectacles proposés au Blocry, au Studio 12, au Biéreau et à L'Aula Magna.

Et puis nouveauté, une création du Jean Vilar, en tournée à travers le Brabant Wallon durant le mois de mars 2023. "Orgasme(s)" parle du plaisir à tous âges, à partir de 15 ans, et sera sur la scène de treize lieux culturels de la province.

Des créations également, et pour entamer cette saison, "Je te promets" de Matthieu Donck. Un thriller mis en scène par Jasmina Douieb, avec entre autres Vincent Lecuyer.

Un programme éclectique : danse, théâtre, récit, thèmes de société, humour...

Rencontre avec Emmanuel Dekoninck...