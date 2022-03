Emmanuel Dekoninck emprunte "Hamlet" à Shakespeare pour une adaptation multidisciplinaire et explosive

Les théâtres et centres culturels accueillent, depuis le début du mois de février en Wallonie et à Bruxelles, la représentation d’Hamlet, adaptation par Emmanuel Dekoninck de la célèbre pièce du dramaturge anglais William Shakespeare. Son interprétation rock et contemporaine insuffle de l’éclat et de l’énergie dans ce classique de la littérature anglaise, sans pour autant dénaturer la trame de l’histoire. En effet, les dialogues et le texte n’ont plus grand-chose de semblables mais le scénario et sa tournure tragique sont pourtant restés les mêmes.

Comme dans la version de Shakespeare, Hamlet est un beau jeune homme, prince de Danemark, mais aussi étudiant dans une prestigieuse école d’Allemagne. Lorsqu’il apprend brutalement le décès de son père, il doit retourner à Elseneur, dans son pays natal. Il se retrouve alors pris au piège d’un violent jeu d’influence et comprend qu’il doit venger son père.