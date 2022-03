Emmanuel Agbadou (Eupen) sur le Gril : "L'Ukraine ? J'ai vu des charniers de cadavres en Côte d'Ivoire..."

" Moi, le meilleur joueur d’Eupen ? Pas du tout : les meilleurs, c’est Smain et Stef Peeters ! Le foot belge est un foot exigent, mais j’aime les défis et je me suis vite adapté : le coach me prenait à part, me montrait des vidéos et c’est comme ça que j’ai progressé. J’ai aussi bossé mon jeu de tête avec l’ex-préparateur physique : il me montrait des actions de Kurt Zouma, ça m’a fort inspiré… mais moi, je respecte les chats, hein ! (clin d’œil) Mon but est de marquer 10 buts par saison : si vous défendez bien, et qu’en plus vous êtes décisif devant le but adverse, vous attirez la convoitise des clubs étrangers ! Quand vous venez d’Afrique, où la vie n’est pas toujours rose, vous êtes plus concentré et plus déterminé à réussir : avec mon salaire, j’aide financièrement mes parents car je veux leur rendre ce qu’ils m’ont donné. Mon père est lui-même un ancien footballeur et il connaissait les difficultés : il ne voulait pas que je me lance dans cette voie, il voulait que j’étudie. Mais il avait déjà refusé pour mes trois grands frères, alors cette fois c’est ma mère qui a décidé pour lui : elle disait ‘Tu ne vas pas l’empêcher lui aussi !’ (clin d’œil). Aujourd’hui, mon père est fier de moi et il m’appelle après chaque match pour débriefer ! "