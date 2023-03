Emmanuel Adebayor annonce sa retraite à 39 ans

Emmanuel Adebayor, l'ancien attaquant notamment d'Arsenal et de Manchester City, a annoncé qu'il prenait sa retraite à l'âge de 39 ans. L'ancien international togolais a également joué au Real Madrid, à Tottenham et à Crystal Palace au cours d'une carrière professionnelle qui a débuté en 2001 au FC Metz. Il aura marqué 207 buts en 593 matchs dont 97 en 242 rencontres de Premier League et 29 en 66 caps avec le Togo.

Adebayor a quitté Metz pour Monaco en 2003. C'est là qu'il a attiré l'attention du légendaire entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, qui a aussi coaché l'ASM, qui l'a fait venir en Premier League en janvier 2006. Manchester City a déboursé 25 millions de livres sterling (29 millions d'euros) pour s'attacher ses services en juillet 2009 et il s'est rendu célèbre en sprintant sur toute la longueur du terrain pour célébrer un but devant les supporters des Gunners en septembre de la même année.

Il a rejoint le Real Madrid pour un prêt de six mois en janvier 2011 après être tombé en disgrâce auprès de Roberto Mancini, puis a rejoint Tottenham - initialement sous forme de prêt - en août de la même année. Après avoir résilié son contrat par consentement mutuel en septembre 2015, Adebayor a connu une fin de carrière nomade, jouant pour Crystal Palace, Istanbul Basaksehir, Kayserispor et Olimpia avant de retourner au Togo au AC Semassi en juillet 2021.

Annonçant sa retraite dans une vidéo sur Instagram, Adebayor a écrit : "SEA, des hauts aux bas, ma carrière d'athlète professionnel a été un voyage incroyable. Merci à mes fans d'avoir été là à chaque étape. Je suis tellement reconnaissant pour tout, et excité pour ce qui est à venir !"