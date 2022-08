Emma Watson égérie et réalisatrice engagée pour la pub d'un parfum

Il est loin le temps où la toute jeune Emma Watson enfilait l’uniforme de Poudlard pour incarner Hermione Granger, héroïne de la saga Harry Potter. 20 ans et des poussières après la sortie de "Harry Potter à l’école des sorciers", la voilà derrière la caméra pour réaliser le spot publicitaire du nouveau parfum Prada, "Paradoxe", dont elle est également l’égérie. C’est la première fois que l’actrice britannique passe à la réalisation.

Elle commente : "Lorsque Prada m’a demandé d’être le visage de leur nouvelle campagne de parfums, j’ai demandé si je pouvais la réaliser. Des mois plus tard je peux partager avec vous le résultat de la confiance qu’ils m’ont accordée. J’espère que vous l’apprécierez autant que j’ai eu du plaisir à le faire. Je n’aurais jamais pu faire cela sans mon incroyable équipe de collaborateurs. Merci pour votre temps, votre engagement, votre talent et votre passion."

Si Emma Watson a contribué artistiquement au lancement de cette nouvelle fragrance, elle a également insufflé plus de durabilité à la conception du produit. Fidèle à son engagement écologique, elle a souhaité un parfum rechargeable.

La division cosmétique de la maison de luxe italienne, Prada Beauty, semble comblée par les valeurs qu’incarne Emma Watson (également ambassadrice de bonne volonté de l’ONU Femmes) et déclare : "Notre muse est plus qu’une simple muse. Plus qu’un simple visage. Plus que l’incarnation parfaite de la femme Prada. Elle est l’incarnation de la modernité féminine, une célébration de la multidimensionnalité féminine à travers le monde."

Dans la vidéo promotionnelle, Emma Watson est donc devant et derrière la caméra. Sa voix accompagne le spot et décrit une femme sortant du cadre, célébrant ses imperfections, une femme plurielle tout en étant elle-même. Bref, une femme pleine de paradoxes.

Cette collaboration avec une grande marque dont les codes ont, malgré les discours, peu évolué (égérie blanche, mince, association dans la communication des termes "féminité" et "élégance") n’est-elle pas, pour Emma Watson, un autre paradoxe ?