Emma Thompson face à une décision impossible dans "The Children Act"

Juge à la Haute Cour, Fiona May doit décider du sort d'un adolescent mineur atteint d'une leucémie et ayant besoin d'une transfusion de sang pour survivre. Cependant, ses parents, témoins de Jehovah, refusent cette transfusion. Avant de prendre sa décision, Fiona May rend visite au jeune garçon.

Produit par Duncan Kenworthy, à l'origine de Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually, The Children Act (ou My Lady)est réalisé par Richard Eyre (Chronique d'un scandale et The Other Man). Adapté du roman de Ian McEwan, qui signe lui-même le scénario, ce drame juridique réunit deux pointures du cinéma mondial : Emma Thompson et Stanley Tucci. Les deux comédiens incarnent un couple vibrant qui traverse une grave crise. En parallèle de cette situation privée compliquée, la juge fait donc face à cet adolescent rebelle qu'elle essaye de comprendre.