Emma Raducanu s'écroule et sort au 2e tour pour son premier Roland-Garros

Emma Raducanu, 12e joueuse mondiale, n'est pas parvenue à franchir le 2e tour de Roland-Garros mercredi. Pour sa première apparition à Porte d'Auteil chez les seniors (NDLR : elle avait remporté le tournoi juniors en 2021), la Britannique de 19 ans s'est inclinée en 3 sets 3-6, 6-1, 6-1 face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 47).

Alors qu'elle semblait en pleine maîtrise après le premier set, la lauréate surprise du dernier US Open a brusquement perdu pied dans la rencontre. Plus précise et audacieuse dans ses coups Sasnovich a enchaîné les points pour enfoncer définitivement son adversaire au bout de 2h06 de match.

Au prochain tour, Sasnovich affrontera Angélique Kerber ou Elsa Jacquemot.