Emma Peters nous dévoile les coulisses de son nouvel album "Dimanche"

Emma Peters était de passage au studio avec Romain à Ronquières.

Tout commence lorsqu’elle publie ses covers sur YouTube, mais elle connait un succès mondial fulgurant quand deux dj russes, FILV et Edmofo, remixent sa reprise de “Cladestina” de Lartiste et atteint plus de 95 millions de lectures sur Spotify.

La chanteuse délaisse les covers et sort son premier EP “Fou etc.” en 2021 et présente, en mars dernier, son premier album “Dimanche” qu’elle a écrit et composé seule dans sa chambre.

Vous avez notamment pu la découvrir sur Tipik avec son titre “Le temps passe” issus de son album.

L’artiste continue sur sa lancée et publie, en juin, un nouveau single “C’est bon” qui dégage de bonnes ondes solaires.