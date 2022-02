Emma Peters est le nouvel "Artiste Découverte" des Médias Francophones Publics (MFP)

La Française Emma Peters est la nouvelle artiste " Coup de cœur " des Médias Francophones Publics avec sa chanson " Le temps passe ", plage éponyme de son premier EP.

A ce titre elle est diffusée et soutenue par tous les médias partenaires :

Radio France, Radio Canada, Option Musique pour la RTS et La Première pour la RTBF.

Les membres du Jury sont :

Monique Giroux, Animatrice à ICI Radio-Canada Première et ICI Musique

Didier Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France

Karine Vouillamoz, Cheffe d’Antenne et de la Programmation musicale, Option Musique RTS

et Alexandra Vassen, Head of Music et Animatrice de " Sacré français ! " , La Première RTBF