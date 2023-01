Emma Meesseman emmène la sélection des 14 Belgian Cats en vue de l’Allemagne et de la Macédoine du Nord

Emma Meesseman sera la capitaine des 14 Belgian Cats qui ont été retenues pour les deux dernières rencontres de qualifications du championnat d’Europe de basket féminin 2023. Elles se dérouleront face à l’Allemagne (le jeudi 9 février à 19h00 à Wolfenbüttel) et en Macédoine du Nord (le dimanche 12 février à Skopje). Comme annoncé précédemment, Julie Allemand est absente en raison d’une blessure aux ischios.

La Belgique est actuellement en tête du groupe A avec 7 points, à égalité avec l’Allemagne. En cas de victoire face aux Allemandes, les Cats assureront leur qualification pour la phase finale. Elle se jouera du 15 au 25 juin en Israël et en Slovénie. Les dix vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes rejoindront les deux pays organisateurs. La sélection belge est composée d’Emma Meesseman (Fenerbahçe), Julie Vanloo (Montpellier), Elise Ramette (Cadi La Seu), Hind Ben Abdelkader (Villeneuve D’Ascq), Maxuella Lisowa-Mbaka (Elitzur), Heleen Nauwelaers (Kangoeroes Malines), Antonia Delaere (Venise), Laure Résimont (Kangoeroes Malines), Becky Massey (Estudiantes Madrid), Nastja Claessens (Waregem), Billie Massey (Estudiantes Madrid), Ine Joris (Courtrai), Serena-Lynn Geldof (Saragosse) et Kyara Linskens (Montpellier).