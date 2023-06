Emma Meesseman après le sacre des Belgian Cats à l’Euro : "Pour être les meilleures on doit battre les meilleures, et on l’a fait"

Emma Meesseman était sur un petit nuage à l’issue du titre de championne d’Europe des Belgian Cats dimanche à Ljubljana. La Belgique s’est imposée dans la douleur face à l’Espagne (58-64).

L'intérieure flandrienne a été élue MVP (meilleure joueuse) du tournoi. Au moment de venir au micro de Pierre Capart, Emma Meesseman était émue et fière : "On vient d’écrire la plus belle page de notre livre d’histoire. C’est difficile de déjà réaliser, ce qu’on a réussi à faire ce dimanche. Pour être les meilleures on doit battre les meilleures, et on l’a fait."