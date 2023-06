Emma Meesseman après la qualification des Cats pour les 1/4 de finale : "On doit apprendre à être plus constantes"

Les Belgian Cats sont en quarts de finale de l’Euro de basket. Pour son dernier match de poule, la Belgique a pris le meilleur sur l’Italie (72-64), en partie grâce à une Emma Messeman des grands jours (20 points, 9 rebonds, 5 passes).

"Je suis fière de mon équipe. Mais on n’a pas joué à fond durant tout le match", a confié la Belge, perfectionniste, au micro de la RTBF. "On a bien commencé, puis on s’est relâchées dans le 2e et 3e quart. On doit apprendre à être plus constantes".

Depuis le début de la compétition, la Belgique affiche un très beau bilan de 3 victoires en autant de matches. Le premier objectif était d’atteindre les 1/4 de finale, il est désormais rempli : "On sait que si l’on gagne le prochain match, on aura encore quelque chose à faire dans le futur. On doit se reposer tout en restant concentrées. Outre l’Italie, les adversaires n’étaient pas de haut niveau. C’est pourquoi il est difficile de déjà dire aujourd’hui que la Belgique va être championne d’Europe. Les prochains adversaires seront deux fois plus forts que l’Israël et la République tchèque".

Pour la première fois, les Belges, déjà qualifiées pour les quarts, auront trois jours de repos. "Mais parfois, c’est mieux de continuer de jouer. Il faudra bien s’entraîner et préparer au mieux le quart de finale. Peu importe l’adversaire, ça sera difficile", a conclu Emma Meesseman.