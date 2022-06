Emma Carenini : "Le soleil a fait pousser la pensée, ce n’est pas un hasard si la philosophie occidentale est née en Méditerranée"

Dans son livre, Emma Carenini met en lumière le lien qui existe entre le soleil et la pensée. Elle rappelle que le soleil est d’abord une affaire de corps, donc de sensation, et a d’ailleurs choisi de mettre en exergue une citation de Camus qui le dit bien :

Tout à l’heure, quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j’aurai conscience, contre tous les préjugés, d’accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Dans un sens, c’est bien ma vie que je joue ici, une vie à goût de pierre chaude, pleine de soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La brise est fraîche et le ciel bleu. J’aime cette vie avec abandon et veux parler avec liberté : elle me donne l’orgueil de ma condition d’homme. Pourtant, on me l’a souvent dit : il n’y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi : ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l’immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C’est à conquérir cela qu’il me faut appliquer ma force et mes ressources.

Albert Camus, Noces, 1959