Emissions de CO2 de l’aérien : entre credo des voyageurs et réalité, un gouffre.

"Les consommateurs sont de toute évidence soupçonneux et pas certains de ce qu’ils achètent réellement", opine Geoffrey Weston, consultant aérien chez Bain & Company. "Les passagers ne voient pas forcément l’impact et n’arrivent pas à l’associer directement à leur vol", renchérit le directeur de la Chaire Pégase, Paul Chiambaretto.

Il évoque aussi un sujet de "psychologie du marketing" lié à la façon dont les compagnies présentent cette contribution. "Si on a un tarif et qu’on fait payer un montant supplémentaire, c’est considéré comme une perte pour le passage et dans ce cas, il sera moins prêt à payer." Selon les travaux de Bain & Company, sur un ensemble de personnes exprimant une intention de payer pour compenser leur vol, six à sept fois moins passent à l’acte, révèle M. Weston.

Le tableau évolue néanmoins, grâce aux entreprises soucieuses de leur bilan environnemental. Lufthansa a mis en place des "tarifs verts" plus élevés incluant une compensation carbone et "de nombreuses entreprises s’intéressent davantage à acheter du SAF pour les déplacements de leurs employés", assure Annette Mann, directrice générale d’Austrian Airlines, membre du groupe aérien allemand.