Emission spéciale Viva For Life sur Classic 21

En 9 ans, Viva for Life a permis de financer 924 projets différents au sein d’associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone. Les financements ont permis à ces organismes d’augmenter leur capacité d’accueil et de développer la qualité de l’accompagnement des enfants et de leurs familles dans la précarité.

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life pourra une fois encore compter sur la générosité des donateurs mais aussi sur la précieuse collaboration de CAP 48 (pour la gestion des dons) et l’implication de tous les médias de la RTBF.

Pour cette 10e édition, la ville de Bertrix et ses habitants sont prêts à relever le défi avec détermination et générosité. La ville accueillera le cube de verre et ses trois animateurs : Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, qui, pendant une semaine, relèveront le défi du marathon solidaire de 144 heures !

Viva for Life ce sont beaucoup de moments d’émotion, mais aussi des moments festifs qui fédèrent autour d’une même mobilisation et mettent la cause en lumière. Découvrez ce qui vous attend cette année…