Emission spéciale : les prix de l’énergie ! Suivez notre direct sur La Une et sur Auvio

Après de multiples interpellations, indépendants et classe moyenne sont désormais concernés.

Quid de l’électricité et des pellets ?

Mais pour les personnes qui ne se chauffent qu’à l’électricité ou aux pellets en revanche, rien n’est décidé malgré la montée des prix.

Pouvez-vous toujours assumer vos factures d’énergie ? Que pensez-vous des mesures annoncées jusqu’ici en Belgique ? Une reprise en main de l’énergie par les pouvoirs publics est-elle souhaitable ? Faut-il imposer un retour aux tarifs fixes aux fournisseurs ? Combien de temps cette crise durera-t-elle ?

Pour en débattre, Sacha Daout reçoit Pierre-Yves Dermagne (PS) (vice-Premier ministre et ministre de l’Economie), Willy Borsus (MR) (vice-président du gouvernement wallon), Tinne Van der Straeten (Groen) (ministre de l’Energie), Bruno Colmant (économiste et professeur de finance à l’Université Libre de Bruxelles), Céline Nieuwenhuys (secrétaire générale de la Fédération des services sociaux), Grégoire Dallemagne (patron de Luminus et président de la FEBEG (Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières)), Damien Ernst (spécialiste de l’énergie et professeur à l’ULiège), Cécile Jodogne (Défi) (bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek), Philippe Close (PS) (Vice-président du PS), Georges-Louis Bouchez (président du MR), Raoul Hedebouw (président du PTB), Yvan Verougstraete (vice-président des Engagés).

Retrouvez-nous exceptionnellement ce soir à 20h25 sur la Une en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur l’application Opinio RTBF.

Envie de répondre à notre questionnaire ? Un seul moyen : notre application Opinio RTBF !

➡ https ://app.opinio.media/loginChoice

➡ https://apps.apple.com/be/app/opinio-rtbf/id1546066310