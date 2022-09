Emission spéciale avec Machiavel en showcase dans les studios de Classic 21

L’année passée, Marc Ysaye (batterie et chant), Roland De Greef (basse) Hervé Borbé (claviers) et Christophe Pons (guitare), ont décidé de composer un nouvel album. Marc Ysaye désirant se concentrer sur son instrument, les quatre musiciens ont rapidement pensé à Kevin Cools, chanteur du groupe Feel et Niitch dont la voix et la personnalité avaient déjà tapé dans l’oreille de Mario qui disait de lui qu’il était son " fils spirituel ".