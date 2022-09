Eminem révèle ses plus grandes influences, passées et présentes

Eminem, considéré comme un des plus grands rappeurs de tous les temps, a influencé beaucoup de rappeurs mais par qui a-t-il été influencé ?

Eminem est certainement l’un des plus grands rappeurs de tous les temps. Des titres comme "The Way I Am", "Lose Yourself", "Stan" ou encore "Cleanin’Out My Closet" (pour ne citer qu’eux) démontrent bien la qualité de la plume du rappeur le plus rapide de l’histoire du rap ainsi que la complexité des schémas de rimes qu’il adopte.

Et si Marshall Mathers a été une inspiration pour tant d’artistes, des rappeurs l’ont également inspiré. Dans une interview exclusive pour le magazine XXL, Eminem a révélé les noms des artistes qu’il considère comme ses héros pour avoir nourri sa musique.

Premièrement, sans grande surprise, c’est Docteur Dre qui est cité. "J’ai mis du temps à m’en remettre. Quand je suis entré dans la pièce je me suis demandé : c’est vraiment en train de se produire ? ", a-t-il confié lors de son interview. Il a aussi nommé LL Cool J qui, encore aujourd’hui, l’intimide. Ensuite, il a listé Treach, Redman, Kool G Rap dont il a analysé les schémas de rimes et sa façon de mettre 10 mots en 2 lignes pour les faire rimer, Big Daddy Kane, Masta Ace, Rakim sans oublier D.O.C, Tupac et Biggie. "C’étaient toutes mes influences. Je n’aurais jamais été aussi proche de ce que je suis aujourd’hui si ce n’était pas pour eux."

Bien qu’Eminem soit un des meilleurs rappeurs de tous les temps, actuellement ce sont les noms d’artistes comme J.Cole et Kendrick Lamar qui sont sur toutes les lèvres. Concernant J.Cole et Kendrick Lamar, Eminem les compte parmi ses inspirations actuelles avec Joyner et Big Sean. "Comme je l’ai dit, ils rappent pour être les meilleurs rappeurs. J’entends des trucs d’eux et je me dis : yo, je ne suis pas le meilleur rappeur en ce moment. J’ai besoin de me lever, de me remettre en selle."