Eminem et Snoop Dogg, Jack Harlow et Fergie : les moments inattendus aux MTV Video Music Awards

L’autre surprise de la soirée, excepté le live censuré de Manneskin à cause du chanteur dont le pantalon était parfaitement découpé à l’arrière pour afficher sa jolie paire de fesses, c’était l’apparition d’Eminem et de Snoop Dogg, nominés cette année pour la meilleure vidéo hip-hop. Les deux vétérans du hip-hop ont repris "From The D 2 The LBC" avec, comme dans le clip, des images oscillant entre réalité et monde metaverse avec leurs avatars de singe NFT.

Cela fait un certain temps que les rappeurs n’avaient pas chanté aux VMA : Eminem y est monté sur scène pour la dernière fois en 2010 et Snoop en 2005. Eminem est l’un des artistes à comptabiliser le plus de nominations aux VMA : 60 ! Et il a remporté 13 prix, contre 3 pour Snoop.