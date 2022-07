Eminem de retour avec une compilation prévue pour août… Et la cover est assez provocante

Le 5 août prochain marquera le retour du rappeur Eminem, sans doute au sommet des ventes d’albums. Marshall Mathers, de son vrai nom, se prépare à sortir une nouvelle compilation, "Curtain Call 2". On y retrouvera des titres du rappeur, ses meilleurs titres depuis "Relapse" en 2009. On pourra aussi écouter le récent titre "From the D 2 the LBC" en featuring avec Snoop Dogg ou "The King and I" avec Ceelo Green.

Cette compilation est un évènement mais c’est autre chose qui fait du bruit en ce moment…