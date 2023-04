« Emily », le portrait plein de fougue de l’une des autrices les plus célèbres au monde, Emilie Brontë

Jeune femme rebelle et marginale, Emily Brontë grandit dans le Yorkshire au début du XIXe siècle. Elle est la cinquième enfant d’une famille de six. Sa personnalité énigmatique et son caractère impétueux l’amèneront vers la poésie et l’écriture de son unique roman, " Les Hauts de Hurlevent ", véritable chef-d’œuvre de la littérature anglo-saxonne…