Emily, la fille de Gilbert Bécaud, rend hommage à son père avec le chanteur Jules Grison dans un spectacle

Emily Bécaud et Jules Grison sont venus dans Le 8/9 pour vous présenter un spectacle hommage à Gilbert Bécaud, Et maintenant. L’occasion pour Jules et la fille du chanteur de revenir sur la création de ce spectacle. Jules vous propose également un medley exclusif.

Cela fait 10 ans que Jules et Emily se connaissent. Jules Grison avait un projet de spectacle hommage à Gilbert Bécaud en tête depuis un moment. Il a monté ce spectacle l’année dernière pour les 20 ans du décès du chanteur puis il a appelé Emily Bécaud qui l’a rejoint pour la première à Nice au printemps.

En tant que fille du chanteur, elle apporte la touche authentique en mettant en lumière les petits trucs que son père faisait sur scène, les insights.

Quand quelqu’un reprend les chansons de son père, Emily trouve ça "chouette, c’est chouette, ça fait un peu bizarre, personnellement. Si je parle que du chanteur c’est génial, si je parle que de mon papa, qui n’est "pas la même personne", ça fait un peu mal, je préférerai avoir l’original en face de moi, mais j’en ai un qui est pas mal aussi là (ndlr Jules Grison)".

Jules confie,"moi, je me retrouve vraiment dans ce répertoire, dans le répertoire de son père, ça me parle, vraiment. Que ce soit au niveau des textes ou au niveau de la musique, ça me paraissait évident de remonter un spectacle sur son père. Et puis qu’ils soient là, que la famille soit là pour nous épauler et puis pour se retrouver, c’est une grande famille en fait".

Pour rejoindre la famille "Gilbert Bécaud" et découvrir le spectacle Et maintenant rendez-vous les :