"Emily in Paris", un bon filon pour les musées ?

Ce n’est pas la première fois qu'"Emily in Paris" contribue à la renommée d’une exposition. La série avait suscité un véritable intérêt chez le grand public pour l’exposition immersive de l’Atelier des lumières sur Van Gogh. Emily la visite avec Gabriel (toujours lui) et sa petite amie Camille. Quelques mois après l’arrivée de la série, les cinéphiles américains ont appris que deux expériences immersives similaires sur le peintre néerlandais allaient être montées à New York. Elles ont toutes les deux été inaugurées en juin 2021, au grand étonnement de certains fans qui ont confondu les deux expositions. Ils ont acheté des places pour "Van Gogh : The Immersive Experience" au lieu d'"Immersive Van Gogh", l’expérience muséale que l’on aperçoit dans Emily in Paris". Une cinquantaine d’entre eux ont alors décidé de porter l’affaire devant le Bureau d’éthique commerciale, d’après CBS News.

Malgré ce couac, il y a fort à parier que de nombreux musées aimeraient servir de décor à la prochaine saison d'Emily in Paris. Ils souhaiteraient exploiter la visibilité de la série pour déclencher des visites — même si les conséquences sur la billetterie des lieux culturels où quelques scènes ont été tournées sont difficilement mesurables. Mais apparaître dans Emily in Paris leur permettrait surtout de toucher un public considéré comme éloigné de l’art classique.

Le Louvre avait réussi à rajeunir son image de marque en permettant aux chanteurs américains Beyoncé et Jay-Z de tourner, en 2018, le clip du morceau "APES**T" dans ses galeries. La vidéo montre le duo musical au milieu d’une vingtaine d’œuvres phares de sa collection, dont Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, Le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David et, bien sûr, La Joconde de Léonard de Vinci. Un véritable coup de publicité pour le musée : le clip avait été vu près de 17 millions de fois en 72 heures. Le Louvre a capitalisé sur cet intérêt du public en proposant un parcours de visite en lien avec "APES**T". Reste à savoir maintenant si Emily Cooper a le pouvoir de déclencher autant les passions que Queen B.