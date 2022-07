"Emily In Paris", "The Crown", "La Casa de Papel" : des visites guidées gratuites des lieux de tournage en Europe.

Le géant américain a également mis en place des visites guidées à Londres ainsi qu'à Madrid, toujours aux mêmes dates.

Pour les abonnés anglais, les visites retraceront les lieux de tournage de "La Chronique des Bridgerton" mais aussi "The Crown" et "Enola Holmes" en passant par Piccadilly Circus, Leicester Square et Covent Garden. Un programme qui ne sera disponible qu'en anglais et en espagnol.

Pour les fans de "La Casa de Papel" et "Elite", il faudra faire preuve de patience et espérer d'autres sessions. Les visites guidées prévues du 11 au 17 juillet à Madrid affichent toutes complet.