Emily Cooper vs Mercredi Addams : quelle est l'icône de mode ultime ?

Reste désormais à décortiquer les inspirations mode les plus incontournables de ces deux séries et d'en déterminer l'impact sur la garde-robe du public.

Sur les plateformes internationales de Stylight, ce sont les vêtements et accessoires fluo récurrents dans la série "Emily in Paris" qui font actuellement l'unanimité (+1000% des clics en décembre 2022), devant les mini-jupes argentées repérées dans le même programme (+900%) et les robes en dentelle noire, cette fois observées dans la série "Mercredi" (+540%). Suivent les bottines à plateformes prisées par la jeune fille gothique (+464%) et les vêtements et accessoires multicolores arborés par Emily Cooper (+320%).