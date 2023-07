Emilio, restaurateur à Rhodes : "Ce n’est pas du feu, c’est une bête qui arrive sur vous, et vous ne pouvez rien y faire"

- Vous ne semblez pas heureux de la manière dont ça se passe ?

- Emilio : "Non, je pense qu’ils ont fait intervenir les avions et les services d’incendie trop tard. Pendant cinq jours, l’île brûlait, et ce ne sont que des civils qui essayaient d’éteindre le feu. Ce n’est pas du feu. C’est une bête, une bête qui arrive sur vous, et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas maîtriser cela par vous-même. Mais depuis deux jours, nous voyons au moins des avions voler et les pompiers sont là. Nous attendons."

- Nous voyons les habitants des villages environnants essayer d’aider…

- Emilio : "Oui, tout le monde est là pour aider, mais nous n’avons rien entre les mains pour le faire. Hier, j’étais à Asklipio. Toutes les maisons brûlaient dans le village et j’ai vu des enfants de 10 ou 11 ans courir partout avec des petites bouteilles 500 ml d’eau pour essayer d’éteindre le feu dans leur maison. C’est incroyable, ils essaient, mais ce n’est pas suffisant."

- Comment voyez-vous l’avenir de Rhodes ?

- Emilio : "Les gens ici sont très forts, ils ont une bonne mentalité. L’île va se rétablir, c’est certain. Je vais m’en remettre. Je pense que l’année prochaine, nous serons prêts pour la saison. Nous reconstruirons tout ce dont nous avons besoin. Le problème, c’est la nature. On ne peut pas restaurer ces milliers et milliers d’hectares qui sont brûlés. Petit à petit, nous essaierons de rétablir ça aussi. Mais je pense que l’année prochaine sera une saison normale."

- Vous invitez les touristes à revenir ?

- Emilio : "Bien sûr, ils sont toujours les bienvenus. En fait, ils ne sont pas seulement les bienvenus, nous avons besoin d’eux, de tout le monde. C’est à eux de décider s’ils veulent venir, mais nous serons là pour eux, prêts à les accueillir."