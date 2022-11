Emilio Butrageno préface le choc entre le Real Madrid et Liverpool en Champions League : "Une double confrontation électrique et fascinante"

Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, s’est exprimé au micro de Movistar + après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui opposera son club, tenant du titre, à Liverpool. "C’est la répétition de la dernière finale, entre deux équipes historiques. Ça va être une double confrontation électrique, fascinante pour les supporters. On le vivra avec enthousiasme, nous sommes les champions en titre et nous essaierons de défendre notre titre, tout en étant conscients de l’équipe que nous aurons en face. Nul doute que ce sera une double confrontation passionnante, et on fera tout notre possible pour être présent au tirage au sort des quarts. […] Nous allons jouer en février, c’est une équipe de champions, ils ont un stade qui les pousse beaucoup… Ce sera un adversaire très difficile. Mais nous sommes le Real Madrid, tout le monde sait ce que signifie cette compétition pour nous".