Emilien 14 ans pilote déjà comme les grands !

Emilien a connu un accident de karting et ça l’a un petit peu bloqué.

"Oui malheureusement un jour j’ai eu gros accident. Un pilote m’est monté dessus. Et donc euh c’est ce qui a fait un peu un blocage sur le karting. Et donc euh ben d’un côté c’est un petit peu grâce à ça que je suis passé sur ce que je suis aujourd’hui, le kart cross et les voitures de rallye. Le kart cross c’est très différent, ce sont des Propulsions, donc ce sont les roues arrière qui propulsent. Les Tractions c’est pareil sur les roues avant et pas sur les roues arrière. Donc la technique de pilotage est bien différente. On doit arriver plus sur l’appui de l’avant et bien réaccélérer dans les virages. Et donc la conduite est tout aussi différente mais tout aussi marrante !"

Et selon son papa, Benoit Allart ancien pilote, Emilien a un truc que la génération de son père n’a jamais eu !

"Ah oui, c’est le simulateur, réagit aussi vite qu’au volant Emilien ! Sur simulateur, ça amène un plus car on apprend à gérer l’auto avec le ressenti avec le regard, et avec le ressenti dans le volant. Les grands, eux, n’avaient pas ça à leur époque."

Et c’est fort différent d’un jeu vidéo ?

"Effectivement c’est bien différent et bien plus difficile ! Ici il y a tout. Il y a le ressenti dans les fesses comme Niki Lauda l’a dit. Et puis il y a les sensations dans tout le corps !"