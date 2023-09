Émilie Simon fête ses 20 ans de carrière au Botanique : gagnez vos places avec La Trois et Plan Cult

Autrice-compositrice-interprète, arrangeuse et productrice avant-gardiste puisant ses influences chez Björk, Tori Amos ou Kate Bush, Émilie Simon a probablement elle-même défriché le terrain en France pour des artistes comme Pomme, Christine & the Queens, Suzane, Aloïse Sauvage ou même Hoshi. L’artiste a effectué un parcours exemplaire (elle a été faite Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en 2016).

La vie artistique et personnelle d’Emilie Simon dessinée en ligne droite que rien ne semble pour voir arrêter se retrouve brutalement brisée le 15 septembre 2009. Elle doit affronter le décès tragique de son compagnon et producteur François Chevalier suite à des complications pulmonaires dues au virus H1N1. Ce sera alors pour elle un long chemin introspectif et une résilience qui passera par l'album hommage "Frankie Knight" et par l'album "Mue" en 2014, un disque qui contraste avec ses précédents par une ambiance lumineuse et apaisée.