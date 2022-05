Petit bilan de la saison de Ligue 1 des Belges : "Philippe Clement réalise un objectif complètement fou"

Comme à plusieurs reprises cette saison, notre correspondante en France, Emilie Ros, est revenue sur la saison des Belges en Ligue 1.

La journaliste a d’abord cité Philippe Clement comme étant son top cette saison : "Les objectifs étaient complètement fous à son arrivée. On disait que Monaco devait viser l’Europe et le podium. Tranquillement, l’affaire Philippe Clement a bien avancé et l’ASM est maintenant deuxième de Ligue 1." Swann Borsellino a abondé dans son sens : "Au moment où ça commençait à ne pas aller au début, beaucoup de gens ont très vite parlé de son départ avec l’effectif qui est le sien et les attentes qui étaient celles qu’on lui avait fixées."

Au rayon des satisfactions, notre consultant a aussi cité Amadou Onana :"Il a montré qu’avec beaucoup de travail et plus de temps de jeu, il a un profil que les Diables rouges n’ont pas dans la projection vers l’avant."

Dans les côtés plus négatifs, Emilie Ros a exprimé sa déception concernant la saison d’Eliot Matazo : "Le petit flop est un flop personnel, c’est Matazo. Je voulais y croire, on l’avait vu sur certains matches, son contrat a été prolongé mais on ne l’a plus vu après même si je continue à y croire. Je n’ai pas cité Doku puisque sa saison n’est pas terrible à cause de ses blessures."