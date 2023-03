Emilie Mayer, une vie au service de la musique

Dans les années 1840, c’est à Szczecin (anciennement Stettin) qu’Emilie prend des leçons auprès d’un certain Carl Loewe (1796-1869), chef d’orchestre, compositeur, musicien et pédagogue. Avec lui, elle est initiée à la composition symphonique ainsi qu’aux grands classiques et romantiques.

Guidée par ce professeur qui croit en elle, Emilie compose durant cette période des musiques vocales, de la musique de chambre, des ouvertures mais aussi les deux premières de ses huit symphonies. Influencé d’abord par l’école classique de Vienne et par Mozart, le style d’Emilie Mayer évolue tout le long de sa vie vers un style plus romantique. La "Beethoven au féminin", comme elle sera surnommée plus tard, parviendra à s’imposer, non sans quelques difficultés.