Emilie Mayer, compositrice prolifique du XIXe siècle

Après la mort de son père, elle décide de poursuivre ses études musicales de contrepoint et de fugue à Berlin. Elle commence à être reconnue comme pianiste et puis comme compositrice et plusieurs de ses œuvres sont jouées à Berlin, à Munich et à Vienne.

Musicienne prolifique, elle travaille sans cesse, et compose pas moins de 8 symphonies, des, concertos, des ouvertures de concerts, des œuvres de chambre, des lieder, et des quatuors, de quoi donner quelques idées aux interprètes d’aujourd’hui.

Emilie Mayer a choisi de rester célibataire toute sa vie, ce qui a sans doute contribué à lui offrir une liberté plus grande dans son domaine, et à se consacrer tout entière à la musique. Elle tenait aussi un salon artistique à Berlin. Sa maison accueillait de nombreuses personnalités du monde de l’art et de la vie politique. Cerise sur le gâteau, Emilie Mayer était également, à ses heures perdues, sculptrice et un certain nombre de ses sculptures sont éparpillées aujourd’hui dans des collections privées en Europe.