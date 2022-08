Emilie, le nouveau sourire de la crémière, mais aussi de l’épicière, de la glacière…

Alors que les magasins de circuit-court et de vrac constatent une baisse des ventes depuis fin 2021, dans cette ferme on a l’effet inverse. La diversité des produits vendus et l’appel des glaces d’Emilie génèrent beaucoup de passage. Car on ne vend pas que les productions issues de l'élevage familial, on vend aussi un large panel de produits locaux. Et de plus, la situation de la ferme le long d’une route très fréquentée, facilite les choses.

Depuis qu’elle travaille officiellement dans l’entreprise familiale, Emilie effectue des formations afin de produire les glaces tant sollicitées dans sa région. Ses prochaines envies ? Produire des sorbets et des gâteaux glacés !