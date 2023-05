Emilie est partie en Chine, sur les pas de Jackie Chan

"Mais qu’est-ce que tu viens f*** ici à 20 ans pour un truc qu’on apprend quand on est enfant ?"

Depuis son adolescence, Émilie Guillaume rêve de marcher dans les pas de Jackie Chan. À 22 ans, la comédienne part en Chine rejoindre le cirque de Pékin pour se former aux acrobaties et aux arts martiaux. Le décalage culturel est total. Émilie ne parle pas chinois et ses camarades de classe ont entre 5 et 15 ans. 10 heures d’entraînement intensif par jour, des courbatures atroces… La jeune Belge tiendra-t-elle le coup ?

Des années plus tard, Émilie s’inspire de son parcours pour écrire "Kung Fu", une pièce de théâtre d’action.