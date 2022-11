Emilie Dequenne en 2001 défile dans une superbe robe de chocolat

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2001 avec un extrait de l’émission phare de la RTBF Fort en tête, le jeu de connaissance et de culture générale qui pour l’occasion s’était intéressé au salon du chocolat à Paris.

Dans ces images, on retrouve Emilie Dequenne avec 20 ans de moins qui défile dans une superbe robe composée de chocolat blanc. C’est très difficile de résister à la manger sourira-t-elle. Comme image belge associée au chocolat, vous apercevrez également les langues de chat de l’artiste international Philippe Geluck.

Regardez plutôt !