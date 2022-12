Emiliano Martinez, talent, excès & retour de karma

Ce n’est qu’à partir des quarts que Martinez montre toute l’étendue de sa panoplie. Logique, l’Argentine est empêtrée dans une périlleuse séance de tirs au but contre les Pays-Bas et le momentum est dans le camp de l’adversaire. Bouche grande ouverte, regard de prédateur, Martinez entre alors en scène. Les tirs au but, c’est son moment à lui. Son défi préféré.

Mais d’abord, il faut haranguer ses propres troupes. Recharger des batteries usées par une longue bataille. Torse contre torse avec Leo Messi, grands gestes vers la foule pour électriser ses propres supporters, Martinez sait y faire. Ne reste alors plus qu’à rentrer dans la tête de l’adversaire et s’immiscer dans le moindre pore de son subconscient.

Virgil Van Dijk et Steven Berghuis craquent d’entrée et se heurtent à un tentaculaire Martinez. Scénario presque couru d’avance. Derrière, les Pays-Bas partent de trop loin et s’inclinent. Torse bombé, gueule ouverte dans un rictus presque flippant, Martinez exulte. Puis il s’agenouille et embrasse le gazon. Toute la pression retombe…