Emilia Clarke, l’actrice de "Game Of Thrones", privée d’une partie de son cerveau

Emilia Clarke, la Mère des Dragons, Daenerys Targaryen dans "Game Of Thrones", a récemment confié dans une interview pour la BBC qu’elle avait perdu l’usage d’une partie de son cerveau suite à deux anévrismes. Ces attaques cérébrales survenues en 2011 et 2013, donc en pleine Game Of Thrones mania, auraient pu lui être fatales.

L’actrice britannique de 35 ans explique : "En gros, dès qu’une partie de votre cerveau ne reçoit pas de sang pendant une seconde, elle est foutue. Le sang trouve un chemin différent pour se déplacer, mais le morceau qui en manque est donc parti à jamais."

Elle mesure sa chance d’avoir survécu et de mener une vie normale : "Vu la portion de mon cerveau qui n’est plus utilisable, c’est remarquable que je sois capable de parler, d’articuler et de vivre ma vie complètement normalement sans aucune répercussion." Elle conclue : "Je fais partie de la très, très, très petite minorité de personnes qui peuvent survivre à cela."

Sensible aux dégâts causés par les accidents vasculaires cérébraux, Emilia Clarke a proposé durant le premier confinement, au printemps 2020, un diner virtuel en tête-à-tête avec elle pour collecter des fonds pour une association qui aide les victimes d’AVC. L’actrice est également très engagée sur les questions d’égalité des chances et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.