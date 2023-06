Emilia Clarke a failli écraser Samuel L. Jackson sur le set de Secret Invasion

Depuis "Game of Thrones", Emilia Clarke n’était plus apparue dans une série. Elle a fait son grand retour dans "Secret Invasion", la nouvelle série Marvel. Elle joue aux côtés de Samuel L. Jackson, alias Nick Fury, le personnage autour duquel s’oriente l’histoire. Elle a adoré faire partie de la série mais a avoué qu’elle avait également vécu un des pires moments de sa vie, comme l’explique Insider.

Pour certaines scènes, l’actrice britannique a dû apprendre à conduire une Lada, une vieille voiture russe. Le problème ? La formation était plus compliquée que prévu. Elle se demandait : "Hey, c’est quoi ces 6 changements de vitesse là ? Et pourquoi elle a 10 pédales ?".

Malheureusement, elle n’a pas pu prendre le temps qu’elle voulait pour maîtriser le véhicule et a frôlé la catastrophe. Sur le tournage, après avoir attaché la voiture à un tracteur, on l’a pressé pour qu’elle démarre. Sur le moment, même si elle était stressée, elle s’est dit qu’elle pouvait le faire.

"Sam était juste devant et là, j’ai fait une mauvaise manipulation. Au lieu de freiner, j’ai accéléré. Après, il a agi comme un vrai gentleman, aimable et gentil", a-t-elle expliqué. Elle, par contre, n'a pas eu la même réaction : "J’ai un peu pleuré et quelqu’un d’autre a dû la conduire pour moi".