Emile Verhaeren, par les routes

Emile Verhaeren : un grand poète éminemment connu de son vivant, célébré, une star des lettres, souvent peint et sculpté par ses contemporains, traduit et invité partout, ami de Stefan Zweig qui le traduit en allemand.

Un poète belge qui est l’un des derniers Mohicans, flamand de langue française, né en Flandre à Saint-Amand, où il a un musée, et amoureux de la Wallonie puisqu’il séjourne à Roisin, où il a droit à un espace muséal.

"Mon pays tout entier vit et pense en mon corps

Il absorbe ma force et sa force profonde

Pour que je sente mieux à travers lui le monde

Et célèbre la terre avec un chant plus fort."

Sa conscience sociale lui fait évoquer les grandes villes, sa mélancolie lui fait apprécier les bois dont il était, disait-on, le fou puisqu’on l’appelait ‘le fou des bois’.

"C'est surtout un poète qui a voulu cerner dans sa poésie le mouvement du temps, tout ce qui se passait dans le monde autour de lui. C'est le poète des temps modernes, en fait. Il parlait des villes tentaculaires, de l'aspect social, du déclin du plat pays à la fin du 19e siècle... Il y a toutes sortes de dimensions dans l'oeuvre de Vehaeren qui nous surprennent et qui sont d'une certaine actualité", explique Rik Hemmerijckx, conservateur du Musée Emile Verhaeren de Saint-Amand.

Avec aussi René Legrand, à l’Espace muséal Emile Verhaeren de Roisin, Laurence Boudart, aux Archives et Musée de la Littérature, et l’écrivain Daniel Charneux.



> Ecoutez ci-dessus ce voyage sur les traces d'Emile Verhaeren, de Saint-Amand à Roisin, en passant par les Archives et Musée de la Littérature, où son bureau est reconstitué.

Lectures par Axelle Thiry, Pascal Goffaux et Didier Mélon.

Réalisation Chloé Dréan et Pascale Tison